İstanbul’daki Afganlar Taleban’ın Saldırılarını Protesto Etti

Afganistan'da ABD ve NATO güçlerinin çekilme tarihi yaklaşırken, Taleban’ın ülkenin farklı yerlerinde saldırılar düzenleyerek bazı noktaların kontrolunu ele geçirmesi Türkiye’de yaşayan Afganlar tarafından protesto edildi.

İstanbul’da faaliyet gösteren Afganistan Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen eylemde, Afgan asıllı Türkler ve Afgan göçmenler, son zamanlarda Afganistan’ın kuzeyinde Taleban’ın düzenlediği saldırılara dikkat çekerek, Türkiye ve dünya kamuoyuna Taleban’ın saldırılarını durdurması için çağrıda bulundu.

Afganistan Dernekler Federasyonu Başkanvekili Yaşar Yıldız yaptığı konuşmada, Afganistan’ın 1990-2001 yılları arasındaki durumlara benzer bir senaryoya doğru gitmeye başladığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugünlerde, Taleban örgütü yine Afganistan’ın Tahar, Kunduz, Faryab, Jowzjan ve benzeri şehirleri işgal etmiş. İşgal ettiği bölgelerde İslam dini ile hiç uyuşmayan radikal anlayışlarının halkın üzerine empoze etmeye başlamış ve gencecik çocukların eline kalem yerine silah vererek savaştırmaya götürmüştür. Taleban’ın kontrol ettiği bölgelerde Afganistan kadınları yine yanında bir erkek olmadan dışarı çıkamaz hale gelmiş ve kız çocukları yine eğitim ve öğretimden mahrum kalmıştır. Adı zikredilen bölgelerde Özbek ve Türkmen gibi genellikle Afganistan’ın Türk soyluları yaşamakta olup ve Taleban zulmü onlar için artık çekilemez hale gelmiştir. Taleban örgütü Andkhoy gibi şehirleri yakmış, kahraman askerlerimizi şehit etmiş ve insanlarımıza adeta ortaçağ dönemini yaşatmaktadırlar. Afganistan’da bu kırk yılı aşkın savaştan dolayı şehit vermeyen bir aile dahi kalmamış, hemen hemen herkes bir sevdiğini kaybetmiştir. Dolayısı ile bütün Afganistan halkı gibi biz de bu manasız savaşın durmasını ve Taleban’ın sivilleri öldürmelerini, dükkanları yakmalarını ve insanları zorlamalarını ve acil bir şekilde durdurmalarını istiyoruz. Bütün dünya halkı gibi biz de güvenliğimizin sağlandığı, temel haklarımızın korunduğu ve korkusuzca cenaze, düğün ve camiye gidebileceğimiz bir ülke istiyoruz.”

“Bugün Afganistan’da cinayet işlemekte olan terör örgütleri ileride uluslararası tehdit oluşturacaktır”

Taleban’ın Afganistan’da katliam yaparken kimi devletlerin bu örgütle anlaşma, iyi ilişki ve işbirliği içeresinde olduğunu ifade eden Yıldız, “Kardeş ülke Afganistan kan gölü haline gelmişken İslam ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, BM güvenlik Konseyi ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının bu cinayetlere sessiz kalmamalarına karşı buradan çağrıda bulunuyoruz. Soydaşlarımız ve dindaşlarımız evlerinden, yurtlarından edilmiş ve barbarca katliam edilirken, Türk dünyası, Türk Devletler Konseyi’nin bu cinayetlere karşı harekete geçmelerini arzu ediyoruz. Terör örgütünün dini, milleti olmaz. Bugün Afganistan’da cinayet işlemekte olan terör örgütleri ertesi gün bölge devletleri ve uluslararası camiaya karşı ciddi tehdit oluşturacaktır. Bunca zulüm, katliam ve insanlık suçu işlenirken kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur” diye konuştu.

“Türkiye’nin arabulucu ülke olarak ateşkes çağrısında bulunmasını talep ediyoruz”

Protestoya katılan Afgan asıllı Türk vatandaşı İdris Attar, “Son dönemde Afganistan’ın kuzey şehirleri Taleban örgütü tarafından işgal edildi ve ele geçirildi. Bütün şehirlerin kontrolu devlet kontrolundan çıkıp Taleban örgütünün eline geçmiştir. Milletimiz şu anda evinden çıkamaz, çocuklar okula gidemez halde. Herkes mağdur durumda. Savaş, çoğu şehirlerde devam etmektedir. Türkiye’nin burada arabulucu ülke olduğu için milletin daha da yıpranmaması adına bu savaşta ateşkes çağrısında bulunmasını talep ediyoruz” dedi.

