"İstanbul'daki arkadaşlarımızın işlerine dönmesi için mücadele edeceğiz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı bazı şirketlerdeki işten çıkarmalara ilişkin, "İstanbul'daki arkadaşlarımızın da işlerine dönmesi için birlikte mücadele edeceğiz. Siyasetin bu kadar ucuzladığı ve vaatlerin bu kadar unutulduğu bir dönem herhalde hiç yaşanmamıştır." dedi.

Arslan, Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası'nın Korel Termal Otel'de düzenlenen toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra olağanüstü yaşadıkları bir durumun solduğunu anlattı.

Sendikalardan baskılarla işçilerin istifa ettirildiği ve işlerini kaybedenlerin olduğunu aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki, dün İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinden önce söylenen bütün sözlerin sadece 'söz' olarak kaldığına şahit oldum. Uygulamalarda da bunun hiçbir karşılığının olmadığını İstanbul'da bir kez daha yaşadım. Hiçbir hukuki dayanağı ile haklı gerekçesi olmayan ve tamamen de keyfi bir uygulamayla bin 110 arkadaşımız işini, aşını ve ekmeğini kaybetti. Bu arkadaşlarımızın bazılarının hikayelerini dinledim. Bu hikayelerin bizim dönemimizde oluşturduğu etkileri uzun zaman atamıyoruz."