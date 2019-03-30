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İstanbul'daki büyük terör operasyonunun detayları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 15:29 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU - Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL'da gece düzenlenen operasyonun seçim günü eylem hazırlığında öne sürülen kişilere yönelik olduğu öğrenildi.

Soner HASIRCIOĞLU - Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL'da gece düzenlenen operasyonun seçim günü eylem hazırlığında öne sürülen kişilere yönelik olduğu öğrenildi. 17 ilçede düzenlenen operasyonda şu ana kadar 90 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının seçim günü ve gecesi bazı eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. 127 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK Terör ekipleri ve özel harekat polislerinin desteğiyle Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde adresleri belirlenen ve haklarında gözaltı kararı alınan 127 kişinin yakalanması için eş zamanlı baskın düzenledi. 90 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Yapılan operasyonda 12'si 18 yaşından küçük toplam 90 kişi polis ekipleri yakalanarak gözaltına alındı. 37 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütü PKK/KCK'nın flamaları, çok sayıda örgütsel doküman dijital veriler ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan yaşı 18'den küçük 12 kişi, Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne 78 kişi ise Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. SALDIRI HAZIRLIĞI İDDİASI Emniyetten yapılan açıklamada, "Şüphelilerin seçim günü ve gecesi siyasi parti ilçe binaları ile seçim irtibat bürolarına, güvenlik güçlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, İETT otobüslerine, bankalar ve ATM'lerine yönelik silahlı, el yapımı patlayıcılı, molotof kokteylli, havai fişekli ve ses bombalı saldırılar ile araç kundaklama eylemleri yapabilecekleri yönünde bilgi edinildiği" kaydedildi.

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