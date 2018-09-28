İstanbul'daki ByLock soruşturmasında 15 tutuklama

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mesajlaşma programı ByLock'u kullanan ve konuşma içerikleri tespit edilmesinin ardından haklarında gözaltı kararı çıkarılan 21 şüpheliden 15'inin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda gözaltına alınan aralarında öğretmen ve çoğu meslekten ihraç edilmiş kamu görevlisi 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.
Yeni bebeği olduğu için gözaltı işlemi yapılmayan bir şüphelinin evde ifadesinin alındığı, diğer bir şüphelinin ise ifade işlemleri bitmemesi üzerine emniyete geri gönderildiği öğrenildi.
Savcılığın Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği 19 şüpheliden 15'inin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verildi.
Hakimlik, bir şüpheliye adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsi uygulanmasını, 3 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan yararlandıkları gerekçesiyle serbest bırakılmasını hükme bağladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Eylül'de, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma
Ege'yi vuracak kasırgayı dünya böyle duyurdu
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!
İstanbul'da huzurevinde yangın!
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada
Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum