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İstanbul'daki ByLock soruşturmasında 15 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullanan ve konuşma içerikleri belirlenmesinin ardından haklarında gözaltı kararı çıkarılan 21 şüpheliden 15'i, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı - Bir şüpheliye yeni bebeği olduğu için gözaltı işlemi uygulanmazken, 3 şüpheli de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mesajlaşma programı ByLock'u kullanan ve konuşma içerikleri tespit edilmesinin ardından haklarında gözaltı kararı çıkarılan 21 şüpheliden 15'inin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan aralarında öğretmen ve çoğu meslekten ihraç edilmiş kamu görevlisi 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Yeni bebeği olduğu için gözaltı işlemi yapılmayan bir şüphelinin evde ifadesinin alındığı, diğer bir şüphelinin ise ifade işlemleri bitmemesi üzerine emniyete geri gönderildiği öğrenildi.

Savcılığın Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği 19 şüpheliden 15'inin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Hakimlik, bir şüpheliye adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsi uygulanmasını, 3 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan yararlandıkları gerekçesiyle serbest bırakılmasını hükme bağladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Eylül'de, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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