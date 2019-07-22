İstanbul'daki cinayet

ÇANAKKALE (AA) - İstanbul'da damadı tarafından öldürülen kayınpeder ve kızı Çanakkale'de toprağa verildi.

Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'ndeki evlerinde dün damadı Ali Ekber Ergül tarafından öldürülen Adıgüzel Altun ve kızı Özlem Ergül'ün cenazeleri Çanakkale'ye getirildi.

Adıgüzel Altun ve Özlem Ergül'ün cenazeleri Merkez Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Çanakkale Kabristanlığında defnedildi.

Cenazede, anne Yeter Altun'un güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Cenazeye katılan Çanakkale Belediye Başkan yardımcıları Rebiye Ünüvar ve Ali Sürücü, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Beylikdüzü'nde Ali Ekber Ergül dün eşini öldürmüş, kayınpederi Adıgüzel Altun'u ise ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmişti.

Adıgüzel Altun, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

