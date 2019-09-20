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İstanbul'daki çocukların sütü İzmir'den gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:16 | Son Güncelleme

 İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kooperatiflerinden aldığı sütü 11 yıldır binlerce çocuğa ücretsiz dağıttığı, önce 'Okul Sütü' olarak başlayan, ardından 'Süt Kuzusu'na çevrilen projenin bir benzeri İstanbul'da hayata geçiriliyor.

İstanbul'daki çocukların sütü İzmir'den gidecek

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kooperatiflerinden aldığı sütü 11 yıldır binlerce çocuğa ücretsiz dağıttığı, önce 'Okul Sütü' olarak başlayan, ardından 'Süt Kuzusu'na çevrilen projenin bir benzeri İstanbul'da hayata geçiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de süt alımı için Tire Süt Kooperatifi ile sözleşme imzaladı. Belediye 6 ay içinde 2 milyon 325 bin adet 1 litrelik UHT süt alımı yapacak.
İzmir'deki 1- 5 yaşları arasındaki çocukların evlerine ayda bir 8 litre ücretsiz süt girmesini sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Süt Kuzusu Projesi' İstanbul'a örnek oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de tercihini Tire Süt Kooperatifi'nden yana kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi süt alımı için Tire Süt Kooperatifi ile sözleşme imzaladı.
Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyorük, "1453 yılında İstanbul'un fethinde gemileri karadan geçirip Haliç'e indirmek için kullanılan halatlar Tire'den gitmişti. 566 yıl sonra İstanbul'daki çocukların içeceği süt de Tire'den gidecek. Bu ilçemiz için bir gurur kaynağıdır. Tüm çocuklarımız ve üreticilerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Denizli Merkezefendi Belediyesi de aynı şekilde projeyi başlatmak üzere. Yerel yönetimler ve kooperatifler el ele verip, ülkemizde güzel bir hareket başlattı, büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Tüm belediye başkanlarımıza çağrıda bulunuyorum" dedi.
16 EKİM'DE 8 İLÇEDE SÜT DAĞITIMINA BAŞLANACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un 8 ilçesinde ücretsiz süt dağıtımına başlanacağını belirtip, "Aileler tespit edildi, gelecek başvurular da değerlendirilecek. 16 Ekim'de Dünya Gıda Günü'nde ilk defa süt dağıtımına 8 ilçede başlıyoruz. Birebir evlerine süt dağıtımı yapacağız. İhtiyacı olan ailelerimize günlük süt dağıtımına başlıyoruz. Bu çok değerli bir şey. Halk Süt'ü evlerine teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi de süt alımı için Tire Süt Kooperatifi ile sözleşme imzaladı. Belediye 6 ay içinde 2 milyon 325 bin adet 1 litrelik UHT süt alımı yapacak.

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