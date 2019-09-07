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İstanbul'daki "değnekçi" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 10:54 | Son Güncelleme

Kente 39 ilçede yapılan denetimlerde "değnekçi" diye tabir edilen 27 korsan otoparkçı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 39 ilçede gerçekleştirilen İSPARK denetimlerinde 27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK'ın yol kenarlarındaki otoparklarında mesai saatinin ardından İSPARK görevlilerinin yerine geçerek vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti isteyen kişilerle ilgili başlattığı çalışma kapsamında dün de denetim yaptı.

Kentteki tüm ilçelerde 174 İSPARK ile 185 nokta denetlendi.

Vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden "değnekçi" diye tabir edilen 27 korsan otoparkçı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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