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İstanbul'daki değnekçi operasyonu: 25 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

İstanbul'da dün akşam İSPARK'ı otoparklarını mesken tutan değnekçilere yapılan operasyonda 25 kişinin yakalandığı öğrenildi.

İstanbul'daki değnekçi operasyonu: 25 gözaltı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - İstanbul'da dün akşam İSPARK'ı otoparklarını mesken tutan değnekçilere yapılan operasyonda 25 kişinin yakalandığı öğrenildi. Operasyonda 152 İSPARK otoparkının yanı sıra otopark olarak kullanılan 161 noktanın da denetlendiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam saat 20.00 ile 23.00 saatleri arasında operasyon düzenlendi. İSPARK tarafından kullanılan bazı açık otoparkların görevlilerin ayrılmasından sonra "Değnekçi" olarak adlandırılan kişiler tarafından korsan olarak işletildiği yönündeki şikayetler üzerine yapılan operasyonda 152'si İSPARK'ı otoparkı ve otopark olarak kullanılan 161 alan denetlendi. Yapılan denetimlerde aracını park etmek isteyen kişilerden "Abi para vermezsen arabanı çizerler, lastiğini patlatırlar" gibi tehditlerle para tahsil ettikleri öğrenilen 25 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Baskınlarda en çok gözaltının Bakırköy'de olduğu öğrenildi. Bakırköy'de 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'daki değnekçi operasyonu: 25 gözaltıİstanbul'daki değnekçi operasyonu: 25 gözaltı

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