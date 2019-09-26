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İstanbul'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valiliği: - "Deprem; ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valiliğinden, İstanbul'daki depremin Tekirdağ merkez ve ilçelerinde de hissedildiği, şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi Marmaraereğlisi açıklarında bugün 13.59'da 5,8 şiddetinde, derinliği 6,99 olan deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deprem; ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir."

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