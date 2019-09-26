HABER

İstanbul'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 16:42 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: - "Kocaeli'de de hissedilen depremi takiben, Kocaeli deprem kriz masası kuruldu. Ekiplerimiz teyakkuza geçirildi"

KOCAELİ (AA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli'de kriz masası kurulduğunu bildirdi.

Büyükakın, yaptığı yazılı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin Kocaeli'de de hissedildiğine işaret eden Büyükakın, "Kocaeli'de de hissedilen depremi takiben, Kocaeli deprem kriz masası kuruldu. Ekiplerimiz teyakkuza geçirildi. Başta İstanbul olmak üzere Kocaeli'mize ve ülkemize tekrardan geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı! Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
'Denizlerin prensi' lüferin fiyatı altın ile yarışıyor'Denizlerin prensi' lüferin fiyatı altın ile yarışıyor
Deprem sempozyumunda depremi hissettilerDeprem sempozyumunda depremi hissettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da büyük panik! Trafik kilitlendi

İstanbul'da büyük panik! Trafik kilitlendi

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki depremin şiddetini gösteren en net görüntüler

İstanbul'daki depremin şiddetini gösteren en net görüntüler

Son dakika: Kritik davada gerekçeli karar belli oldu

Kritik davada gerekçeli karar belli oldu

İstanbul'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

Depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

İstanbul'daki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

İstanbul'da toplanma alanları nereler? Nasıl öğrenilir?

İstanbul'da toplanma alanları nereler?

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.