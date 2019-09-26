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İstanbul'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (1) - "Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun, can kaybımız yok. Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil" - "Tüm tedbirler alınmış durumda, panik gerektirecek hiçbir şey söz konusu değil"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun, can kaybımız yok. Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil." dedi.

Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Avcılar'da minaresinin bir kısmı yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi’nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Oktay, "Ciddi bir hasarımız yok hamdolsun, can kaybımız yok. Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil." diye konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, ilçe belediyelerinin, STK'ların, valiliğin koordineli bir şekilde çalıştığını ve teyakkuz halinde olduğunu anlatan Oktay, "Şu an AFAD öncülüğünde bütün kurumlar görevlerinin başında. Her an her türlü aktivite anbean takip ediliyor. Bugün ve yarın çok daha yakinen takip ediyor olacağız olayı." ifadelerini kullandı.

Depremin Marmara açıklarında olduğunu aktaran Oktay, şöyle devam etti:

"Zaten orada bildiğiniz gibi Kuzey Anadolu Fay Hattımız var. İstanbul ve Türkiye deprem bölgesi zaten, 'olacak mı olmayacak mı?' şeklinde bir şeyimiz de yok. Bir depremin olmasıyla alakalı 'her an olabilir' şeklinde yıllardır bildiğiniz bir şey. O çerçevede 5,8'lik bir deprem yaşadık. Depremde birincil derece önemli olan panik olmamak, yani olabildiğince sakin olacaksınız, panik olmayacaksınız. Depremi gece de gündüz de yaşayabilirsiniz. Her nerede iseniz hiç panik olmadan, önceden ne yapabileceğinizi biliyor olmanız ve hazırlık yapmanız gerekir. Bunu kast ediyorum. Bir deprem olduğunda nasıl ve nerede duracaksınız, nasıl bir harekette bulunacaksınız, bununla ilgili AFAD ve valiliğimiz her türlü bilgiyi de veriyor. Evlerimizde bu tür hazırlıklarımızın olması faydalı. Böyle bir şey yaşandığında yapacağınız hazırlıklar çok basit, basit ama çok önemli. Hemen doğal gazın vanasını, elektrikleri kapatmak bunlardan birisidir. Çok basit tedbirler, çok büyük fayda sağlar."

Tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Oktay, "Bütün İstanbul'un yönetilmesi açısından tüm tedbirler şu an alınmış duruma. Panik gerektirecek bir durum söz konusu değil, Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten ifade ettiler, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, tüm bakanlıklarımız il müdürlüklerimiz, yerel yönetimlerimizle birlikte bu işin takibini yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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