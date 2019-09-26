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İstanbul'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:58 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Doğru: - "Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Valiliğin ve AFAD'ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Doğru, artçıların devam etmesinin beklendiğini belirterek, "Vatandaşlarımıza Valiliğin ve AFAD'ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Doç. Dr. Doğru, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin Kandilli Rasathanesinde düzenlenen basın toplantısında, 13.59'da Silivri'nin yaklaşık 20-25 kilometre güneyinde Marmara Denizi içinde İstanbul'a 75 kilometre mesafede 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini anlattı.

Doğru, şunları kaydetti:

"Deprem 13 kilometre derinlikte oluşmuştur. İstanbul ve Tekirdağ'da hissedilmiştir. 24 Eylül 2019'da meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 1,5 ile 3,7 arasında değişen yaklaşık 60 artçı deprem kaydedilmiştir. Bugün olan depremin ardından ise şu ana kadar yaklaşık 15 artçı deprem olmuştur ki bunları en büyüğü 4,4 büyüklüğündedir. Büyüklüğü 4,7 ve 5,7 arasındaki artçılar klasik ana şok artçı ilişkisinde değillerdir. Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Valiliğin ve AFAD'ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz."

Bir gazetecinin AFAD'ın açıklamasına göre depremin ardından en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 27 artçı meydana geldiğini hatırlatması üzerine Doğru, "Aldığımız ana bağlı olarak söyledim. Tabii ki burada ufak tefek değişiklikler olacaktır." dedi.

"Büyük Marmara depreminin yaklaşıyor mu?" sorusuna ise Doğru, "Hemen, şu dakika itibarıyla 'Büyük depremin öncüsü olabilir' dememiz mümkün değil. Tabii ki herkes teyakkuzda olsun. Vatandaşlarımız temkinli olsun." yanıtını verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise "Deprem bu coğrafyada özellikle denize kıyısı olan Tekirdağ ve İstanbul şehirleri için önemli bir test oldu. Yapısal hasarlı binalar var. Bazı mühendislik yapılarında problemler var. İletişimde ve trafikte sıkıntılar oldu. Dolayısıyla bu gelecek olası büyük deprem için de bize çok iyi bir test oldu." değerlendirmesini yaptı.

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