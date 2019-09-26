İstanbul'daki deprem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bugün 13.59 itibarıyla yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem anından itibaren tüm kurumların anında teyakkuza geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan fiilen olayı yönetmekle görevli koordinasyonun da Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul Valisi Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD Başkanı Güllüoğlu ve ilgili tüm bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların her türlü çalışmayı yürüttüklerini aktardı.

İstanbul halkına ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, "Elhamdülillah herhangi bir ciddi ağır hasarımızın ve can kaybımızın olmaması, fazla sayıda yaralımızın olmamasından dolayı da biz bu anlamda da biraz daha rahatız. Bunu da bir aslında fırsata dönüştürelim istedik. Yani öncesindeki 5,8 büyüklüğündeki bir depremin İstanbul'da sürekli konuşulan bir konu biliyorsunuz. 'Deprem oldu mu, olacak mı, ne yapabiliriz, hazır mıyız, değil miyiz' ile alakalı bir taraftan depremi ve mevcut ihtiyaçları yönetirken bir taraftan da geleceğe ilişkin hazırlıklarımızı bir kez daha gözden geçirme fırsatını bize vermiştir." diye konuştu.

Oktay, son bir saattir hizmet gruplarıyla çalışma yaptıklarını vurgulayarak, 172 civarında ihbar alındığını, bunlarla ilgili hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Silivri Devlet Hastanesinde yapılan çalışmalar sonucunda binanın depreme dayanıklı ve kullanabilir olduğu yönünde bilgi alındığını ve hastanenin hizmetlerine devam edeceğini dile getiren Oktay, "Bahçelievler'de 2 binanın tahliyesi söz konusu oldu. Avcılar'da bir minarenin yıkılmasını biliyorsunuz. Elimizdeki son bilgilere göre, 28 kişiye müdahale edildi. 2 yaralımızın kırıklar sebebiyle hastanede olduğu ve bunların uzun süre kalabileceği ve 2 kişinin de gözlem amaçlı hastanede olduğu bilgisi var. Paniğe gerek yoktur, afetlerin ve krizlerin en etkin yönetim şekli paniğe girmemektir. Son derece rahat hareket ettiğimizde bunu çok daha rahat atlattığımızı hem birey hem de kurum bazında göreceğiz."