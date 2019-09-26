İstanbul'daki deprem

Kentteki toplanma alanlarına ilişkin bilgiler veren Oktay, "Toplanma alanları hakkında aslında bunların nerede olduğu da... Biliyorsunuz e-devlette dünyanın en iyi ülkeleri arasına girmiş durumdayız. Çok ciddi çalışmamız var. Dijital Türkiye boyutunda. Bu söylediğimiz toplanma alanlarının nerede olduğu tamamını e-devletten elde edebilirsiniz. AFAD Başkanlığı'na bunu yayınlamalarını da söyledik. Normalde e-devlet hesabı olmayanların webden görmeleri ile ilgili de vatandaşlarımıza kolaylık sağlasın istiyoruz." diye konuştu.

"Güvenlik, asayişte deprem kaynaklı bir sorunumuzun olmadığı, altyapıyla ilgili hizmet grubumuzda da olmadığını ifade etmiştim. Enerjiyle ilgili yine ifade etmiştim. Huzurlarınızda tüm arkadaşlarıma, hizmet grubunda çalışan tüm arkadaşlarımıza, hizmet grubu birimlerimize, 26 hizmet grubumuz var. 28 tane, ikisi çok daha büyük ölçekli olduğunda o da uluslararası hizmet grubu. Bugün elhamdülillah onlara ihtiyacımız olmadı. 26 hizmet grubumuzdan sorumlu tüm arkadaşlarımıza, tüm kurumlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

- Medyadan bilinçlendirme talebi

Basından da yapılan haberler konusunda duyarlı olunmasını rica eden Oktay, "Afetlerin yönetiminde panik oluşturabilecek haberler, hiçbirimize fayda sağlamayacaktır. Haber niteliği teşkil edebilir ama haber niteliği teşkil ederken diğer taraftan bir vatandaşımızın burnunun kanamasına, zarar görmesine veya hayatını kaybetmesine sebebiyet verebiliriz. İki vatandaşımıza baktığımızda bu durumu görüyoruz. Aldığımız bilgi o. Birisinin atlaması panikten, diğerinin de düşme kaynaklı. Sizden ricamız panikleyecek hiçbir şey yok, rahatlatıcı ve hizmet gruplarımızın sağlıklı çalışabilmeleri için ortamın sağlanmaya, eğitici faaliyetlere dönük katkı verebilirseniz ben teşekkür ederim. İstanbul halkımıza, tüm Türkiye'deki bireylere, ailelere, öğretmenlere kadar tüm kamu görevlilerimize, muhtarlarımıza kadar, şunu özellikle rica ediyorum. Kendi evinizi, yuvanızı, okulunuzu, sınıfınızı, yurdunuzu, kamu binanızı, kendi çalıştığınız yeri... 'Afete hazır mıyım?' sorusunun cevabı 'Evet' olana kadar lütfen hazırlıklarınıza devam edin. Bu konuda kamuoyunu bilinçlendirebilirseniz yürekten teşekkür ederim tüm milletim adına. Hepimize geçmiş olsun."

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.