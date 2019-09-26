HABER

İstanbul’daki deprem Sakarya’da hissedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

İstanbul Marmara denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem Sakarya’da hissedildi.Edinilen bilgilere göre, Marmara Denizi İstanbul’un Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul Marmara denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem Sakarya’da hissedildi.
Edinilen bilgilere göre, Marmara Denizi İstanbul’un Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Sakarya’da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Yaşanan deprem sonrası çok korktuklarını belirten vatandaşlar bir daha Allah bu acıyı yaşatmasın diye temennide bulundu.

Sallandık, korkuyoruz
Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İsmail Adak, "Dükkandaydık yemek yapıyorduk aşırı derecede hissettik. Başım döndü zaten, deprem olduğunu anladık ve hepimiz dışarıya çıktı, sokağa attık kendimizi. Şuanda sokaktayız. Sallandık, korkuyoruz” dedi.

Çok korktuk
Batıkan Gazoz ise yaptığı açıklamada, "Erkek kuaförüyüz, oturuyorduk sokağımızda. Taburede baya hissettik, şiddetliydi. Tam karşımızda direkler vardı onlar baya sallanıyordu. Sabah İstanbul’da olan depremin devamı herhalde. Allah bir daha yaşatmasın depremi yaşadık, gördük büyük acılarımız oldu, kaybettiklerimiz oldu. Çok kötü yıkıntılar oldu Allah bir daha yaşatmasın inşallah, büyük korktuk, bütün esnafımız sokağa çıktı” derken, Elinde küçük çocuğuyla sokağa fırlayan Elif Çetin, “Valla çok korktuk iki bebek ile beraberdim, beşik gibi sallanınca direk kendimizi dışarıya attık” ifadelerini kullandı.

PARTNERObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisiObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisi
Kocaeli’de depremle sallanan vatandaşlar panik yaşadıKocaeli’de depremle sallanan vatandaşlar panik yaşadı
Aksaray’ın yeni Emniyet Müdürü Kolcu göreve başladıAksaray’ın yeni Emniyet Müdürü Kolcu göreve başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.