İstanbul'daki DHKP-C operasyonunda yakalananların fotoğrafları

Valiliğin yaptığı açıklamada gözaltına alınanların isimleri ise şöyle sıralandı;

Operasyonda binanın üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'daki terör operasyonuyla ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.

-Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek Suçundan aranan Barkın Timtik (Sözde Halkın Hukuk Bürosu Sorumlusu)

-Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenlemek, Yönetmek, Bunların Hareketlerine Katılmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak ile Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek suçlarından arama kaydı bulunan Barış Yüksel (Sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu)

-Operasyon sırasında binada bulunan B. V. ve S. G.

Binada yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiği de kaydedildi

