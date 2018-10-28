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İstanbul'daki Dörtlü Suriye Zirvesinde Mutabakat

28.10.2018 01:08 | Son Güncelleme

Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya liderlerinin katılımıyla İstanbul’da yapılan dörtlü “Suriye Zirvesi”nde İdlib’te ateşkesin sürdürülmesi, Suriye’de askeri değil siyasi çözümün desteklenmesi ve yıl sonuna kadar Suriye’de Anayasa Komitesi’nin belirlenmesi konusunda mutabakat sağlandı

İstanbul'daki Dörtlü Suriye Zirvesinde Mutabakat

Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya liderlerinin katılımıyla İstanbul’da yapılan dörtlü “Suriye Zirvesi”nde İdlib’te ateşkesin sürdürülmesi, Suriye’de askeri değil siyasi çözümün desteklenmesi ve yıl sonuna kadar Suriye’de Anayasa Komitesi’nin belirlenmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Dörtlü zirvenin, Astana Zirvesi gibi bir daha toplanıp toplanmayacağı kesinlik kazanmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye sorununa çözüm oluşturulan “small group” (ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır’dan oluşan

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