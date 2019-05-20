İstanbul'daki Filistinliler iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Filistinliler, Filistin Dayanışma Derneği (FİDDER) ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Konferansı Derneği'nce düzenlenen iftarda buluştu.

Esenler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kudüs'le ilgili kısa film gösterildi. Akşam ezanının okunmasıyla dua ederek oruçlarını açan katılımcılar, iftar yemeği sonrası akşam namazı kıldı.

FİDDER Başkanı Muhammed Mişeniş, Gazze'de yaşayanların büyük sıkıntı içinde olduklarını ancak buna rağmen azimle mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

Filistinlilerin gösterdiği azimde Türkiye'nin de payı olduğunu aktaran Mişeniş, "Yalnız olmadıklarını biliyorlar ve sizin bu desteğiniz onları ayakta tutuyor. Filistin üzerinde 'yüzyılın projesi' diye büyük bir oyun oynanıyor. Türkiye her zaman Filistin'in yanında oldu. Türkiye’nin takınmış olduğu tavır, en güzel cevaptır." ifadelerini kullandı.

Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Konferansı Derneği Genel Sekreteri Hişam Ebu Mahfuz da ramazan ayına girerken İsrail saldırılarına şahit olduklarını dile getirdi. Mahfuz, Gazze'ye yapılan saldırılar sonrası çok sayıda Filistinlinin şehit olduğunu, yüzlerce kişinin de yaralandığını anlattı.

Türkiye'nin her zaman Filistin'i desteklediğini ifade eden Mahfuz, "2017 yılında programı düzenlediğimizde Türkiye bize kapılarını açtı. Gerek halk gerek yönetim olarak Türkiye gerçekten bizi hep bağrına bastı." dedi.

