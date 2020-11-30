İstanbul'daki hasarlı binaların dönüşümü neden zor?

DW Türkçe binaların dönüşümünün önündeki engelleri araştırdı.İstanbul'daki hasarlı binaların dönüşümü yetersiz kaynak sebebiyle erteleniyor. Binalarında hasar olduğunu fark edenler başka binalara taşınmaya çalışırken ilçe yönetimleri ihbarların oldukça düşük olduğunu ve rutin kontrol için yeterli kaynağa sahip olmadıklarını belirtiyor. DW Türkçe binaların dönüşümünün ardındaki engelleri ve hasarlı yapılarda kalanların yaşadığı zorlukları sordu.

Haberi izlemek için videoyu tıklayın!

Melih Zülfü Aslan

© Deutsche Welle Türkçe

