İstanbul'daki havalimanları, baharda 25 milyon yolcu ağırladı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Bu yılın mart, nisan ve mayıs aylarında İstanbul'daki havalimanlarından icra edilen 168 bin 540 seferde 24 milyon 434 bin 30 yolcu seyahat etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, büyük taşınmanın ardından 6 Nisan'dan sonra ticari seferlere kapanan, sadece kargo ve özel uçuşların icra edildiği Atatürk Havalimanı'nı, mart, nisan ve mayısı kapsayan üç aylık dönemde 6 milyon 228 bin 503 yolcu kullandı.

Bu dönemde 1 milyon 572 bin 215 iç hat, 4 milyon 656 bin 288 dış hat yolcusu havalimanından düzenlenen seferlerle seyahat etti.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bahar döneminde büyük yolcu artışı oldu. Bu dönemde, iç hatlar seferlerini 5 milyon 187 bin 969 yolcu kullanırken, dış hat uçuşlarıyla seyahat edenlerin sayısı 3 milyon 261 bin 549 olarak hesaplandı.

Toplamda 8 milyon 449 bin 518 yolcu, ilkbaharda bu havalimanından hizmet aldı.

Nisandaki büyük taşınmanın ardından tam kapasite hizmet vermeye başlayan, işletmeciliğini İGA'nın üstlendiği İstanbul Havalimanı, baharda 9 milyon 756 bin 9 yolcuyu ağırladı.