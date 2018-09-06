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İstanbul'daki helikopter kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 19:54 | Son Güncelleme

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: - "Genellikle bu tür hava araçlarına yıldırım vurduğunda ancak pilotlarda kısa zamanlı bir körlük oluşturuyor, başka bir etkisi olmuyor. Helikopter ve uçaklar teknolojik anlamda buna dayanıklı olarak inşa ediliyor"

İSTANBUL (AA) - İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Bostancı'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin, "Genellikle bu tür hava araçlarına yıldırım vurduğunda ancak pilotlarda kısa zamanlı bir körlük oluşturuyor, başka bir etkisi olmuyor. Helikopter ve uçaklar teknolojik anlamda buna dayanıklı olarak inşa ediliyor." dedi.

Prof. Dr. Kadıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava araçlarının yıldırım sebebiyle büyük zarar görmeyeceğini, bu tür hava şartlarına karşı dayanıklı olduklarını aktardı.

Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Hava araçlarına yıldırımdan dolayı pek zarar gelmez, bu tür durumlara karşı dayanıklıdırlar, bunlar yalnızca varsayımlar. Etraftaki cami minareleri paratonerlerinin büyük bir çevreye faydası yoktur. Bir paratoner 45 derecelik açıyla etrafını korur. 'Şurada bir paratoner var bütün bölgeyi koruyor' inanışı yanlış bir inanıştır. Deniz üzerinde gerçekleşen bir olay olduğu için zaten paratoner bulunmaz. Yıldırım her zaman yakın bir bölgeye de düşmez. Yıldırım yan hareket edebilir yani dik gelmez yan gider.

Genellikle bu tür hava araçlarına yıldırım vurduğunda ancak pilotlarda kısa zamanlı bir körlük oluşturuyor, başka bir etkisi olmuyor. Helikopter ve uçaklar teknolojik anlamda buna dayanıklı olarak inşa ediliyor."

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