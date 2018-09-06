İstanbul'daki helikopter kazası

İSTANBUL (AA) - Maltepe Bostancı sahilindeki helikopter kazasına ilişkin denizde yapılan çalışmalara ara verildi.

Ekiplerin, düşen helikopterin denizden çıkarılmasına yönelik çalışmalarının yarın devam edeceği öğrenildi.

Bu arada kazada yaralanan ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren pilot İsmet Özgür'ün genel durumunun iyi olduğu ve servise alındığı bildirildi.

Özgür'ün, bilincinin açık, vital bulgularının iyi olduğu ve tedavisine yatırılarak devam edildiği öğrenildi.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kaan Gideroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17.20 sularında acil servise 112 aracılığıyla getirilen Halil Ünver'in, saat 18.50 sularında, yapılan tüm tıbbi müdahalelere, canlandırma çabalarına rağmen kaybedildiğini söyledi.

Gideroğlu, "Allah'tan merhuma rahmet diliyoruz. Hasta mavi kod ile getirilen bir hastaydı. Konuyla ilgili gerekli detaylı bilgiler gerekirse bakanlığımızca yapılacaktır." dedi.

