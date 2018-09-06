İstanbul'daki helikopter kazası

İSTANBUL (AA) - Koç Holding, Koç Topluluğu Şirketleri'nden Otokar'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Koç Holding'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koç Topluluğu Şirketleri'nden Otokar’ın bugünlere ulaşmasında büyük emekleri olan, ülkemizde otomotiv ve savunma sanayinin gelişimine önemli katkılar sağlayan değerli iş ortağımız, Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Halil Ünver'i bugün yaşanan elim bir helikopter kazasının ardından kaybettiğimizi üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kederli ailesine, topluluğumuza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır dileriz. Merhum Halil Ünver'i her zaman rahmet, şükran ve özlemle hatırlayacağız."
Koç Holding mesajında, kazada yaralanan ve tedavisi devam eden pilot İsmet Öztürk'e de acil şifa dileğinde bulundu.
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