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İstanbul'daki helikopter kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 23:42 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerden ikisinin Ankara'daki babaevine Türk bayrağı asıldı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde helikopter kazasında şehit olan 2 askerin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Sancaktepe'de sabah saatlerinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ve Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin, Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerindeki evlerinin bulunduğu alana taziye çadırları kuruldu.

Ayrıca şehitlerin evlerine ve çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve beraberindekiler, aileleri ziyaret ederek taziyelerini iletti.

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