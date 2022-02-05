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İstanbul'daki her bin kişiden 62'si Esenyurt'ta yaşıyor

05.02.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 1 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin yüzde 1,15'ini oluşturan Esenyurt, en düşük il Tunceli'den 11,7 kat, en az nüfuslu Konya'nın Yalıhüyük ilçesinden 638 kat daha büyük - Esenyurt'un İstanbul ilçeleri arasında Adalar'dan 60, Şile'den 23,5 ve Çatalca'dan 13 kat kalabalık olduğu belirlendi

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt, 977 bin 489 nüfusuyla İstanbul'daki bin kişiden 62'sini barındırıyor.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 840 bin 900 kişiyle ülkenin en kalabalık şehri olmayı sürdürdü.

İstanbul'da yer alan Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'un nüfusu da geçen yıl 20 bin 91 kişi artarak 977 bin 489'a yükseldi.

Esenyurt, 1 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye nüfusunun yüzde 1,15'ini oluştururken, İstanbul'daki her bin kişiden 62'sinin bu ilçede ikamet ettiği hesaplandı.

İlçedeki nüfusun 500 bin 994'ü erkeklerden, 476 bin 495'i ise kadınlardan oluştu.

İstanbul'da Esenyurt'un yanı sıra Küçükçekmece, Bağcılar ve Pendik de kalabalık ilçeler arasında ilk onda yer aldı.

Esenyurt'un, 83 bin 645 nüfuslu Tunceli'den 11,7 kat, 85 bin 42 nüfuslu Bayburt'tan 11,5 kat, 94 bin 932 nüfuslu Ardahan'dan 10,3 kat kalabalık olduğu kayıtlara geçti.

- En küçük ilçeden 638 kat büyük

En fazla kişiyi barındırma özelliğiyle 6'sı büyükşehir olmak üzere 57 ili geride bırakan Esenyurt'un, 1532 kişiyle Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesi olarak kayıtlara geçen Konya Yalıhüyük'ten 638 kat büyük olduğu hesaplandı.

Nüfusu en düşük 10 ilçe arasında yer alan Eskişehir Han'dan 478 kat kalabalık olan Esenyurt, Bingöl Yayladere'nin 476, Afyonkarahisar Kızılören'in 452, Bilecik İnhisar'ın 448, Kırklareli Kofçaz'ın 434, Kırıkkale Çelebi'nin 425 katı, Çankırı Bayramören'in 402, Rize Hemşin'in 394, Erzincan Otlukbeli'nin 379 katı büyüklüğe ulaştı.

Esenyurt'un İstanbul ilçeleri arasında yer alan Adalar'dan 60 kat, Şile'den 23,5 kat, Çatalca'dan 13 kat kalabalık olduğu görüldü.

- Son iki yıldır nüfus artışı azaldı

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerle beraber ilçedeki yabancı sayısının 140 bine ulaştığını söyledi.

Karagül, bu rakamın ilçe nüfusunun sayısına dahil olmadığını dile getirerek, "Bunları da eklediğimiz zaman Esenyurt'ta 1 milyon 100 bin civarı nüfus oluyor. İlçede son yıllarda yılda ortalama 60 bin nüfus artışı gerçekleşiyordu. Geçen yıl 20 bin civarında artış oldu. Bir önceki yıl yaklaşık 3 bin artış gerçekleşmişti. Esenyurt'ta son iki yıldır nüfus artışı azaldı." ifadelerini kullandı.

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