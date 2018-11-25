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İstanbul'daki kadın yürüyüşü izinsiz olduğu gerekçesiyle engellendi

25.11.2018 19:18 | Son Güncelleme

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye'nin pek çok kentinde protesto gösterisi düzenlendi. İstanbul'da yüzlerce kadının katıldığı protesto yürüyüşüne polis izin vermedi. Polis uyarı amaçlı biber gazıyla müdahale ederken, kadınlardan "Pes etmeyeceğiz" sesleri yükseldi.

İstanbul'daki kadın yürüyüşü izinsiz olduğu gerekçesiyle engellendi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye'nin pek çok kentinde protesto gösterisi düzenlendi.

İstanbul'da yüzlerce kadının katıldığı gösteriye, polis biber gazıyla müdahale etti.

https://twitter.com/KadinCinayeti/status/1066708883434020864

https://twitter.com/kadinmeclisleri/status/1066709949491920899

İstanbul'daki eylem Taksim Tünel'de saat 17.00'de başladı.

Türkiye'nin dört bir yanında öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınlar da eylemde yer aldı.

Tünel Meydanı'ndan Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyen kadınlara, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle polis izin vermedi.

Yürümek için hareketlenen gruba polis önce kalkanlarla ardından uyarı amaçlı biber gazıyla müdahalede bulundu. Grup bunun üzerine meydanda oturma eylemine geçti.

Kadınlar, "Susmuyoruz, korkmuyoruz", "Sen, ben, biz, birbirimizin çaresiyiz" yazılı dövizler taşıdı, "Kadın cinayetleri politiktir" sloganları attı.

https://twitter.com/zeynep\_erdim/status/1066725598876364805

https://twitter.com/zeynep\_erdim/status/1066724803560828928

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav, "Kadınların eşit haklarla yaşadığını her gün söyleyen siyasetçiler istiyoruz. Siyasetçiler erkeklerin tarafında olmaktan vazgeçmelidir" dedi.

Televizyonlardan kadınlara haklarını anlatan videoların yayınlanmasını istediklerini söyleyen Gülsüm Kav, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ölümü göze alarak hakkını arayan kadınlar var. Kadınlar bu kadar zor şartlarda hakkını arıyorken, bizi pes ettirebilirler mi? Bu toplum değişiyor. Kadınlar değişiyor. Bunu görün artık."

https://twitter.com/kadinmeclisleri/status/1066685888195960832

Eyleme katılan bazı kadınlar, futbolcu Arda Turan ve oyuncu Ahmet Kural'ın üzerlerinde "Kadın Düşmanı" yazan dövizlerini taşıdı.

İçişleri Bakanlığı'nın 2 Kasım'da açıkladığı verilere göre 2017 yılında 133 bin 809, 2018'in ilk 7 ayında ise 96 bin 417 kadın şiddete maruz kaldı, 393 kadın da öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre ise öldürülen kadın sayısı 460'ın üzerinde.

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