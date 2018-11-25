İstanbul'daki kadın yürüyüşü izinsiz olduğu gerekçesiyle engellendi

Kadınlar, "Susmuyoruz, korkmuyoruz", "Sen, ben, biz, birbirimizin çaresiyiz" yazılı dövizler taşıdı, "Kadın cinayetleri politiktir" sloganları attı.

Yürümek için hareketlenen gruba polis önce kalkanlarla ardından uyarı amaçlı biber gazıyla müdahalede bulundu. Grup bunun üzerine meydanda oturma eylemine geçti.

Türkiye'nin dört bir yanında öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınlar da eylemde yer aldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye'nin pek çok kentinde protesto gösterisi düzenlendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav, "Kadınların eşit haklarla yaşadığını her gün söyleyen siyasetçiler istiyoruz. Siyasetçiler erkeklerin tarafında olmaktan vazgeçmelidir" dedi.

Televizyonlardan kadınlara haklarını anlatan videoların yayınlanmasını istediklerini söyleyen Gülsüm Kav, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ölümü göze alarak hakkını arayan kadınlar var. Kadınlar bu kadar zor şartlarda hakkını arıyorken, bizi pes ettirebilirler mi? Bu toplum değişiyor. Kadınlar değişiyor. Bunu görün artık."

https://twitter.com/kadinmeclisleri/status/1066685888195960832

Eyleme katılan bazı kadınlar, futbolcu Arda Turan ve oyuncu Ahmet Kural'ın üzerlerinde "Kadın Düşmanı" yazan dövizlerini taşıdı.

İçişleri Bakanlığı'nın 2 Kasım'da açıkladığı verilere göre 2017 yılında 133 bin 809, 2018'in ilk 7 ayında ise 96 bin 417 kadın şiddete maruz kaldı, 393 kadın da öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre ise öldürülen kadın sayısı 460'ın üzerinde.

