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İstanbul'daki Kariye Müzesi de İbadete Açılıyor

21.08.2020 12:35 | Son Güncelleme

İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan 6. yüzyılda inşa edilmiş ve mozaik ve freskleriyle ünlü Kariye Müzesi, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla ibadete açıldı

İstanbul'daki Kariye Müzesi de İbadete Açılıyor

Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından İstanbul’da bir kilise daha camiye dönüştürülüyor. İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan 6. yüzyılda inşa edilmiş ve mozaik ve freskleriyle ünlü Kariye Müzesi, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla ibadete açıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan 29/8/1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camiinin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmı, Danıştay Onuncu Dairesinin 11/11/2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camiinin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildi” denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Kariye Camii, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın imzasıyla yayınlanan kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilerek yeniden ibadete açılıyor. Vatanımıza, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kariye Kilisesi, 1511 yılında II. Bayezid’in sadrazamı Atik Ali Paşa tarafından camiye dönüştürülmüş. 1945 yılınan alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Kilise Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilerek müzeye dönüştürülmüştü. Kilise 1948 ve 1958 yıllarında restore edilmiş yeni restorasyon çalışmaları da 2013 yılında başlamıştı. Restorasyon çalışmaları halen sürüyor.

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