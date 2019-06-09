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İstanbul'daki kazada ölen anne ve 2 çocuğu, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL Beşiktaş'ta, TEM yolunda makas atarak ilerlediği belirtilen otomobil sürücüsünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden anne Seyhan Akçil Özçelik (32) ile çocukları Hiranur (9) ve Yahya Özçelik (8), memleketleri Muş'un Hasköy ilçesinde yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- İSTANBUL Beşiktaş'ta, TEM yolunda makas atarak ilerlediği belirtilen otomobil sürücüsünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden anne Seyhan Akçil Özçelik (32) ile çocukları Hiranur (9) ve Yahya Özçelik (8), memleketleri Muş'un Hasköy ilçesinde yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi. Kaza, 8 Haziran günü saat 02.00 sıralarında TEM yolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne yönünde meydana geldi. Edirne yönüne giden Nurullah Eray yönetimindeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurarak durabildi. Kaza sırasında araçta bulunan yolculardan Hiranur Özçelik ile kardeşi Yahya Özçelik yola savrularak hayatını kaybetti. Yaralanan 3'ü çocuk, 12 kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Akçil Özçelik de Küçükçekmece İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. ANNE ÇOCUKLARI YANYANA TOPRAĞA VERİLDİ Anne ve 2 çocuğunun cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Muş'a gönderildi. İstanbul'da cenaze namazları kılınan anne Seyhan Akçil Özçelik, çocukları Hiranur ve Yahya Özçelik'in cenazesi, Hasköy İlçe Mezarlığı'na götürüldü. Yakınları tarafından karşılanan anne ve çocuklarının cenazeleri, yan yana kazılan mezarlarda dua ve gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

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