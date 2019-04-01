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İstanbul'daki kazada ölen iş insanı, Bursa'da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 19:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL Başakşehir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Savaş Ünal (42), Bursa'nın Kestel ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'daki kazada ölen iş insanı, Bursa'da toprağa verildi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- İSTANBUL Başakşehir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Savaş Ünal (42), Bursa'nın Kestel ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul Başakşehir'de Eski İstanbul Caddesi üzerinde cumartesi günü meydana gelen kazada, ara sokaktan caddeye çıkan kamyonet, iş insanı Savaş Ünal yönetimindeki otomobilin arka tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil karşıdan gelen Ali İhsan Koyuncu yönetimindeki Şahintepe Mahallesi-Yenibosna hattında çalışan otobüse çarptı. Otobüs içindeki 8 yolcu yaralanırken, Ünal aracında sıkıştı. Çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, Ünal'ı sıkıştı yerden çıkartmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Ünal araçtan çıkarıldı. Kalbi duran Ünal'a olay yerinde kalp masajı yapıldı. Kalbi yeniden çalıştırılan Ünal ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yeniden kalbi duran Ünal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Hayatını kaybeden Savaş Ünal’nın cenazesi memleketi olan Bursa’nın Kestel ilçesine getirildi. Ahmet Vefik Paşa Mahallesi’nde oturan baba ocağından helallik alınan Savaş Ünal’ın cenazesi Kestel’de cem evinden kaldırılarak Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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İstanbul'daki kazada ölen iş insanı, Bursa'da toprağa verildi

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