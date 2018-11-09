HABER

İstanbul'daki Kazaklar buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 20:46 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı: - "Toplantıda, Türkiye ile Kazakistan arasında dostluk, kardeşlik ve iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği dile getirildi. Önümüzdeki dönemde iki ülke iş birliğinin geliştirilmesi konusunda herkes katkısını ortaya koyacaktır"

İSTANBUL (AA) - Kazakistan Cumhuriyeti Sosyal Kalkınma Bakanı Darkhan Kaletayev ve Vatandaşlar Vakfı Başkanı Nurtay Abkayev, Türkiye'de faaliyet gösteren Kazak vakıf ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

Topkapı Kültür Parkı'ndaki gerçekleyen toplantıda, Vatandaşlar Vakfı'nın faaliyetleri ve çalışma alanları ile Türkiye-Kazakistan ilişkileri konusunda bilgi verildi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının sonunda açıklama yapan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye'de bulunan Bakan Kaletayev ile Vatandaşlar Vakfı Başkanı Abkayev'ın İstanbul'da yaşayan Kazakistanlılarla verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bir ay önce Kazakistan Cumhurbaşkanlığı nezdinde Vatandaşlar Vakfı'nın kurulduğunu aktaran Saparbekulı, "Bu vakfın amacı, Kazakistan'ın dışında yaşayan 5 milyona yakın Kazak vatandaşının sorunlarıyla ilgilenmektir. Vakfımızın Başkanı Abkayev, yeni kurulan bu devlet kurumumuzun tanıtımını yaptı, katılımcıları bilgilendirdi." dedi.

Toplantıya Türkiye'deki Kazak-Türk Dostluk vakıf ve derneklerin temsilcileriyle kanaat önderlerinin katıldığını aktaran Saparbekulı, "Herkes karşılaştığı sorunlar ve bunların çözümü konusunda düşünce ve önerilerini dile getirdi. Ayrıca Kazak kültürü, dili, örf ve adetlerinin korunması hususunda görüş alışverişinde bulunuldu." diye konuştu.

Vatandaşlar Vakfı ile Yurt Dışı Türkler Başkanlığı arasında iş birliği anlaşması imzalandığını hatırlatan Sapabekulı, şunları kaydetti:

"Vakfımız ile Yunus Emre Enstitüsü arasında da bir işbirliği imzalandı. Toplantıya katılanlar yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken hem kendilerini tanıttı hem de çalışmalarını anlatma imkanı buldu. Toplantıda, Türkiye ile Kazakistan arasında dostluk, kardeşlik ve iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği dile getirildi. Önümüzdeki dönemde iki ülke iş birliğinin geliştirilmesi konusunda herkes katkısını ortaya koyacaktır."

PARTNERYılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!Yılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!
Uşak’ta 80 bin karanfille Türk bayrağı ve Atatürk siluetiUşak’ta 80 bin karanfille Türk bayrağı ve Atatürk silueti
Sınırda mühimmat patladı, yaralı askerler var (2)Sınırda mühimmat patladı, yaralı askerler var (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyükelçi İstanbul'da buluşma kazakistan KAZAKLAR Topkapı Vatandaşlar Vakfı

En Çok Okunan Haberler

Atilla Taş tutuklandı

Atilla Taş tutuklandı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma Genel Komutanlığından 10. Kasım klibi

Jandarma Genel Komutanlığından 10. Kasım klibi

Meral Akşener'den 10 Kasım mesajı

Meral Akşener'den 10 Kasım mesajı

10 Kasım mesajları ve anma sözleri (Uzun ve Kısa): Ulu önderimiz Atamızı anıyoruz!

10 Kasım mesajları ve anma sözleri (Uzun ve Kısa): Ulu önderimiz Atamızı anıyoruz!

Uşak’ta 80 bin karanfille Türk bayrağı ve Atatürk silueti

Uşak’ta 80 bin karanfille Türk bayrağı ve Atatürk silueti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından "10 Kasım Özel Konseri"

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından "10 Kasım Özel Konseri"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.