İstanbul’daki ‘Kurt Kapanı’ uygulamasında 164 bin 591 TL para cezası kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından iki aşamalı olmak üzere 160 sabit noktada gerçekleştirilen ‘Kurt Kapanı’ uygulamasının bilançosu açıkladı. Uygulamada 164 bin 591 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2020 yılının son gününde 11.00-13.00 ile 13.00-15.00 saatleri arasında iki aşamalı olarak 160 sabit noktada bin 320 personelin katılımıyla ‘Kurt Kapanı’ uygulaması gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü uygulamanın bilançosunu açıkladı. Uygulamada 7 bin 565 kişiye GBT sorgusu yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs ve 45 yoklama kaçağı yakalanırken, bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 3 bin 726 araç ve motosiklet kontrol edilerek 118 araç ve motosiklete işlem yapılıp, 27 araçta trafikten men edilirken, toplamda 164 bin 591 TL para cezası uygulandı.

