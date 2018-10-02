İstanbul'daki mali suçlara yönelik soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mali suçlara yönelik soruşturma kapsamında yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan 417 kişiden 7'si Samsun'da yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez ve Terme ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Ali K, Alkan K, Kadir Ö, Caner B, Sevilay G, Süleyman E. ve İran uyruklu Ali F. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyete götürüldü.
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