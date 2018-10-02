İstanbul'daki mali suçlara yönelik soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca mali suçlara yönelik soruşturma kapsamında yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı çıkartılan 417 kişiden 2'si Erzurum'da gözaltına alındı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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