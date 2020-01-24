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  4. İstanbul'daki Mısır Başkonsolosluğu önünde, darbe karşıtı gösteri yapıldı

İstanbul'daki Mısır Başkonsolosluğu önünde, darbe karşıtı gösteri yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 19:53 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Mısır Başkonsolosluğu önünde, darbe karşıtı gösteri yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin 9. yıl dönümü dolayısıyla darbe karşıtı gösteri düzenlendi.

Bebek'teki Mısır Başkonsolosluğu önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, Arapça sloganlar attı.

"25 Ocak Mısır Halkının Devrimi" yazılı pankart açan grup, ellerinde Mısır bayrakları ve Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğraflarının yer aldığı dövizlerin taşıdı.

Mursi'ye yapılan darbeyi protesto eden grup, toplu şekilde namaz kılarak Kur'an-ı Kerim okudu.

Eylem, Mısır Devrimi ile ilgili Arapça yapılan açıklamaların ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Mısır devrimi

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