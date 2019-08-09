İSTANBUL'DAKİ NARKOTİK OPERASYONU KAMERADA (1)

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Başakşehir, Beyoğlu ve Arnavutköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 80 kilogram eroin, 16 kilogram afyon sakızı, 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Görüntü dökümü:
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-Operasyonun görüntüsü
-TIR'ın durdurulması
-Aramalar
-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler
-Genel ve detaylar
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