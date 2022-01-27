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  4. İstanbul'daki operasyonda 762 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'daki operasyonda 762 parça tarihi eser ele geçirildi

27.01.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki operasyonda 762 parça tarihi eser ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda 762 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla tarihi eser toplayan, satan ve yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Esenler, Şişli, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde, 16-22 Ocak'ta belirlenen 7 adresi takibe alan polis, baskınlarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen sikke, Osmanlı dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan kılıç ile çeşitli form ve ebatlarda şamdan, tabak, hat levhaları ve belgeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" gereğince adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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