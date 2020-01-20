İstanbul'daki organize suç örgütü davasında 28 sanığın yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Haklarında "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralamaya azmettirme" gibi suçlardan dava açılan 12'si tutuklu 28 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesince konferans salonunda görülen duruşmaya, 12'si tutuklu 19 sanık ile avukatları katıldı. Bazı mağdurlar da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ahmet Burak Güreler, işten kovulduğunda Emirhan Döner'in kendisini şirketinde şoför olarak işe aldığını, korkutmak amacıyla ateş ettiğini ifade ederek, "Sempatiden dolayı gel zaman git zaman böyle olaylar oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra bağımı kopardım. Sosyal medya fenomenleri bunlar. Amaçları kitle toplamak." dedi.

Tutuklu sanık Yunus Tatlı ise Emirhan Döner ile internetten tanıştığını belirterek, bir süre sonra kullanıldığını anlayınca Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu kaydetti. Tatlı ayrıca Döner'in kendisini kaçırdığını, kadın iç kıyafetleri giydirerek videoya çektiğini ve internete yüklediğini öne sürdü.