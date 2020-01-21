İstanbul'daki organize suç örgütü davasında 6 sanığa tahliye

İSTANBUL (AA) - "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralamaya azmettirme" gibi suçlardan 12'si tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın tahliyesine karar verildi .

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 12'si tutuklu 19 sanıkla avukatları katıldı, bazı mağdurlar da duruşmada hazır bulundu.

Savunma yapan tutuklu sanık Sedat Külçe, silah konusunda uzmanlığı bulunduğunu, askerlik görevinden malulen emekli olduğunu, sonrasında boşluğa düştüğünü belirterek, ‘’Yunus Tatlı isimli kişinin ifadesi nedeniyle hapse girdim. Emirhan Döner ile bir bağlantım yoktur” dedi.

Bir diğer tutuklu sanık Serkan Işık ise örgüt üyeliği ile suçlandığını dile getirerek, “Yemek için örgüte üye olacak kadar salak değilim.’’ diye konuştu.

- "Seviye yerlerde..."

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, dava dosyasında yer alan telefon tapelerini okurken, “Küfür küfür küfür… Seviye yerlerde” dedi. Diğer tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyelerini istedi.