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İstanbul'daki rehine krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

Pendik'te bir okulda nişanlısını bıçakla rehin alan ve müzakere sonucunda teslim olan U.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı

İstanbul'daki rehine krizi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, nişanlısını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan asker, adliyeye sevk edildi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısı H.K'yi okulda bıçakla rehin alan ve müzakere timinin yaklaşık 1,5 saat süren çabasının ardından teslim olan U.D'nin Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, emniyetten çıkarılırken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

İstanbul'da rehine krizi<br />

İstanbul'da rehine krizi<br />

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Adliye Sevk pendik rehine krizi

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