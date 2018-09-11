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İstanbul'daki rehine krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 12:02 | Son Güncelleme

Adliyeye çıkarılan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, nişanlısını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan asker, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısı H.K'yi okulda bıçakla rehin alan ve müzakere timinin yaklaşık 1,5 saat süren çabasının ardından teslim olan U.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "cebir, tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul'daki rehine operasyonu

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