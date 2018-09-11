İstanbul'daki rehine krizi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, nişanlısını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan asker tutuklandı.
Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısı H.K'yi (19) okulda bıçakla rehin alan ve yaklaşık 1,5 saat sonra teslim olan piyade er U.D'nin (22), tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, U.D'nin "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Pendik'teki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan H.K, okula gelen nişanlısı piyade er U.D. ile tartışmış, U.D. nişanlısını okulun tuvaletlerinin bulunduğu bölümde rehin almıştı. İhbar üzerine okula, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı müzakere timi gönderilmiş, polisin yaklaşık 1,5 saat süren çabasının ardından U.D. ikna edilmişti.
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