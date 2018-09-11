İstanbul'daki rehine krizi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, nişanlısını, çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen piyade er U.D'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Şüpheli U.D, savcılıktaki ifadesinde, müştekinin nişanlısı ve uzaktan akrabası olduğunu belirtti.
Yaklaşık 9-10 yıldır birbirlerini tanıdıklarını, 1,5 yıldır da nişanlı olduklarını aktaran U.D, "Şu an Bayburt'ta askerlik görevimi yapıyorum. Müşteki de Melek Aknil Çok Programlı Lisesi'nde ücretli olarak çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.
U.D, birkaç gün önce müştekinin kendisinden gizlediği sosyal medya hesabının olduğunu öğrendiğini ve buradaki bazı yazışmaları nediyle görüşmek için birliğinden izin alıp İstanbul'a geldiğini aktardı.
Nişanlısına konuşmak istediğini söylediğini, nişanlısının da tuvalette konuşalım dediğini anlatan U.D, şunları kaydetti:
"Birlikte okul tuvaletine geçtik. Elimde ekran görüntüleri vardı. Müştekiye gösterdim, 'Neden beni aldatıyorsun?' dedim. Beni suçladı. Sinirlendiğini söyledi. Bu sırada cebimde bıçak vardı. Elimi cebime soktum. Tuvalete bir öğretmen geldi. Farkında olmadan bıçağı cebimden çıkardım. Bıçak yere düştü. Öğretmene çıkmasını söyledim ancak o çıkmayacağını söyledi. Hafif omuzuna dokunarak kapıyı kapattım. Bıçağı da yere atmıştım."
Şüpheli U.D, pişman olduğunu ifade ederek, şu iddialarda bulundu:
"Amacım bıçakla müştekiyi korkutmak değildi. Bu sırada müzakere için polisler gelmiş. Müştekiye söyledim, polisler içeri girmesin diye 'Silahı var' diye bağırdı. Elimdeki çantada müştekinin sosyal medyada yaptığı görüşmelerin ekran görüntüleri vardı. Müşteki alıp omuzuna taktı. Ailesine göstermememi istiyordu. Yanlış anlaşılmış çantanın askısı ile boğazını sıkmadım. Konuşmasını videoya çekip ailesine gösterecektim. Kabul etmedi. Müştekiyi bıraktım. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum."
Pendik'teki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan H.K, okula gelen nişanlısı piyade er U.D. ile tartışmış, U.D. nişanlısını okulun tuvaletlerinin bulunduğu bölümde rehin almıştı. İhbar üzerine okula, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı müzakere timi gönderilmiş, polisin yaklaşık 1,5 saat süren çabasının ardından U.D. ikna edilerek gözaltına alınmıştı.
ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı
Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması
Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif
Iğdır'da yola döşenen patlayıcı infilak etti! 4 asker yaralı
İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti
İzmir'de AK Parti ile CHP'liler arasında 'gaz çıkarma' tartışması
Bülent Ersoy'un eski hali görenleri şoke etti!
9 aylık hamile olduğunu hastanede öğrendi!
Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum
MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı
Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi
Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır
Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum