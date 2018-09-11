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İstanbul'daki rehine krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:37 | Son Güncelleme

Nişanlısını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen askerin savcılık ifadesi ortaya çıktı - Şüpheli U.D'nin savcılık ifadesinden: - "Şu an Bayburt'ta askerlik görevimi yapıyorum. Müşteki de, Melek Aknil Çok Programlı Lisesi'nde ücretli olarak çalışmaktadır. Birkaç gün önce müştekinin benden gizlediği Facebook hesabı olduğunu öğrendim. Birliğimden izin alıp görüşmek için İstanbul'a geldim"

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, nişanlısını, çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen piyade er U.D'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli U.D, savcılıktaki ifadesinde, müştekinin nişanlısı ve uzaktan akrabası olduğunu belirtti.

Yaklaşık 9-10 yıldır birbirlerini tanıdıklarını, 1,5 yıldır da nişanlı olduklarını aktaran U.D, "Şu an Bayburt'ta askerlik görevimi yapıyorum. Müşteki de Melek Aknil Çok Programlı Lisesi'nde ücretli olarak çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

U.D, birkaç gün önce müştekinin kendisinden gizlediği sosyal medya hesabının olduğunu öğrendiğini ve buradaki bazı yazışmaları nediyle görüşmek için birliğinden izin alıp İstanbul'a geldiğini aktardı.

Nişanlısına konuşmak istediğini söylediğini, nişanlısının da tuvalette konuşalım dediğini anlatan U.D, şunları kaydetti:

"Birlikte okul tuvaletine geçtik. Elimde ekran görüntüleri vardı. Müştekiye gösterdim, 'Neden beni aldatıyorsun?' dedim. Beni suçladı. Sinirlendiğini söyledi. Bu sırada cebimde bıçak vardı. Elimi cebime soktum. Tuvalete bir öğretmen geldi. Farkında olmadan bıçağı cebimden çıkardım. Bıçak yere düştü. Öğretmene çıkmasını söyledim ancak o çıkmayacağını söyledi. Hafif omuzuna dokunarak kapıyı kapattım. Bıçağı da yere atmıştım."

Şüpheli U.D, pişman olduğunu ifade ederek, şu iddialarda bulundu:

"Amacım bıçakla müştekiyi korkutmak değildi. Bu sırada müzakere için polisler gelmiş. Müştekiye söyledim, polisler içeri girmesin diye 'Silahı var' diye bağırdı. Elimdeki çantada müştekinin sosyal medyada yaptığı görüşmelerin ekran görüntüleri vardı. Müşteki alıp omuzuna taktı. Ailesine göstermememi istiyordu. Yanlış anlaşılmış çantanın askısı ile boğazını sıkmadım. Konuşmasını videoya çekip ailesine gösterecektim. Kabul etmedi. Müştekiyi bıraktım. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum."

Pendik'teki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan H.K, okula gelen nişanlısı piyade er U.D. ile tartışmış, U.D. nişanlısını okulun tuvaletlerinin bulunduğu bölümde rehin almıştı. İhbar üzerine okula, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı müzakere timi gönderilmiş, polisin yaklaşık 1,5 saat süren çabasının ardından U.D. ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

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İstanbul'daki rehine krizi pendik

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