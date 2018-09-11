İstanbul'daki rehine krizi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, nişanlısını, çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen piyade er U.D'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli U.D, savcılıktaki ifadesinde, müştekinin nişanlısı ve uzaktan akrabası olduğunu belirtti.

Yaklaşık 9-10 yıldır birbirlerini tanıdıklarını, 1,5 yıldır da nişanlı olduklarını aktaran U.D, "Şu an Bayburt'ta askerlik görevimi yapıyorum. Müşteki de Melek Aknil Çok Programlı Lisesi'nde ücretli olarak çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

U.D, birkaç gün önce müştekinin kendisinden gizlediği sosyal medya hesabının olduğunu öğrendiğini ve buradaki bazı yazışmaları nediyle görüşmek için birliğinden izin alıp İstanbul'a geldiğini aktardı.

Nişanlısına konuşmak istediğini söylediğini, nişanlısının da tuvalette konuşalım dediğini anlatan U.D, şunları kaydetti:

"Birlikte okul tuvaletine geçtik. Elimde ekran görüntüleri vardı. Müştekiye gösterdim, 'Neden beni aldatıyorsun?' dedim. Beni suçladı. Sinirlendiğini söyledi. Bu sırada cebimde bıçak vardı. Elimi cebime soktum. Tuvalete bir öğretmen geldi. Farkında olmadan bıçağı cebimden çıkardım. Bıçak yere düştü. Öğretmene çıkmasını söyledim ancak o çıkmayacağını söyledi. Hafif omuzuna dokunarak kapıyı kapattım. Bıçağı da yere atmıştım."