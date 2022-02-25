İstanbul’daki Rusya karşıtı protestolar ikinci gününde

İstanbul polisi, Rus diplomatik misyonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken protestocuları olabildiğince konsolosluk dış kapısından uzak tutmaya çalışıyor. Her an bir taşkınlığı engellemek için TOMA’lar da cadde çevresinde hazır tutuluyor.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan protestocu kalabalık sık sık Ukrayna ulusal marşını söylüyor ve Putin ile Rusya hakkında eleştirel sloganlar atıyor. Kalabalık ‘‘Boğaz’ı kapa’’ sloganıyla da Türk hükümetinden Montrö Sözleşmesi kapsamında Rus savaş gemilerinin Karadeniz’e geçişini engellemesini talep ediyor.

‘‘SAVAŞ SEKİZ YILDIR DEVAM EDİYOR, BÜTÜN DÜNYA BUNU SEYREDİYOR’’

Protestoculardan Tetyana Müsevitoğlu, 10 yılı aşkın süredir İstanbul’da yaşayan bir ressam. Üzerinde ‘‘Putin elini Ukrayna’dan çek’’ yazılı Ukrayna bayrağı renklerine boyanmış bir döviz taşıyan 36 yaşındaki Ukrayna vatandaşı, dünyanın Kırım’ın işgalinden beri devam eden Rus yayılmacılığına sessiz kalmasını eleştirdi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Tetyana Müsevitoğlu, ‘‘Bizim beklentimiz dünyanın Putin’i durdurmasıdır. Ukrayna’dan sonra sırada hangi ülke olacak belli değil. Biz barış istiyoruz, biz Putin’in gitmesini istiyoruz. Rusya da istiyor Putin’in gitmesini. Bu lider gitmelidir. Nazist ve faşist sadece kötü şeyler yapıyor dünyaya. Ukrayna kazanacak ve biz dayanacağız ben güveniyorum. Türkiye’den Rus konsolosluğunu dışarı çıkartmasını bekliyoruz. Bütün ilişkiyi kesmesini bekliyoruz. Savaş her eve gelebilir kardeşler. Siz bizim kardeşsiniz. Şimdi Ukrayna yanıyor, yarın Türkiye olabilir. Bu tepki şimdi vermelidir. Bütün dünya sekiz senedir bunu seyrediyor. Hiç tepki yok. Savaş devam ediyor. Bunu bitirmeliyiz’’ dedi.

‘‘SİLAHLA DURDURMUYORLARSA AĞIR EKONOMİK YAPTIRIMLARLA DURDURMALILAR’’

Almanya’da öğrenci olan ancak tatil için İstanbul’da olan Evgenia Ovcharenko da konsolosluk önündeydi.

Ovcharenko, ‘‘Ben savaşa karşıyım. Fakat Rusya'nın Ukrayna’yı işgali açık bir savaş. Benim değil ama arkadaşlarımın yakınlarından ölenler oldu. Onlar Ukrayna’nın bu savaşa zorlandığını düşünüyor. Biz Rusya’ya yönelik yaptırımların arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Silahla durdurmuyorlarsa ağır ekonomik yaptırımlarla durdurmalılar. Bizim özgürlüğümüz gidiyor, demokrasimiz yok oluyor, ülkemiz işgal ediliyor. Buna sessiz kalınmamalı’’ sözleriyle özellikle Batı dünyasının yeterince güçlü tavır almamasına tepki gösterdi.

Türkiye’de evli olan Anna Altıntaş ise Ukraynalılar'ın kendi vatanlarında özgürce yaşamaktan başka talepleri olmadığını söyledikten sonra bir büyük devletin kendilerini yutmak istemesine karşı dünyanın sözlü destekten başka bir şey yapmadığını dile getirdi.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemde Kırım Tatarları da elli kişilik bir grupla yer aldı. Ellerinde Kırım Tatarları'nın milli bayrağı ‘‘taraklı tamga’’ ile konsolosluk önüne gelen Kırım Tatarları, Kırım’ın Tatar toprağı olduğu yönünde sloganlar attı.

‘‘PUTİN, UKRAYNA’DA DURMAYACAK’’

İstanbul Kırım Türkleri Dernek Başkanı Celal İçten de Rusya’nın 2008 yılında Gürcistan 2014 yılında Kırım’da sergilediği tavrı şimdi Ukrayna’nın bütünü için sergilediğini savundu.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan İçten, ‘‘Putin, topraklarını genişletme çabası içinde. SSCB dağıldıktan sonra geçen 30 senede Putin bütün dünyaya gözdağı vermeye başladı. Tatar topraklarından elde ettiği enerji geliri ile dünyaya kafa tutuyor. Ukrayna işgali ve Kazakistan’daki olaylar Türkiye’nin güvenliğini de tehlikeye soktu. Neden? SSCB zamanında Kırım topraklarında füze üsleri vardı, SSCB parçalanınca orası Ukrayna toprakları olunca füze üsleri ortadan kalktı. Ve şimdi bu füze üsleri 2014’ten sonra hayata geçti. Karadeniz’de Türkiye’nin güvenliği tehlikeye düştü. Bu Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı tehdit. Bu adamı durdurmak lazım. Ukrayna ile durmayacak, basın açıklamasında Polonya ve Bulgaristan’daki NATO üslerinin kapatılması yönüne bir beyanı var’’ dedi.

Sovyetleri Birliği’nin Afganistan işgalinden 9 yıl sonra çözüldüğünü söyleyen İstanbul Kırım Türkleri Dernek Başkanı, Rusya’nın işgal politikasından vazgeçmemesi halinde benzer bir kaderi yaşayacağını da ileri sürdü.

‘‘NE UKRAYNA’NIN DA DE KIRIM’IN İŞGALİNİ KABUL EDİYORUZ’’

İsmail Gaspıralı Kırım Dernek Başkanı Hakkı Karataş ise Rusya’nın kendilerinden çaldığı Kırım’dan sonra şimdi de Ukrayna’nın bütününü ele geçirmek istediğini ifade etti.

Karataş, ‘‘2014’te sözde referandum ile Kırım işgal etti. Putin. Biz o referandumu Kırım Türkleri olarak geçersiz sayıyoruz. Şu anda Ukryana’ya bir saldırgan politikası var. Stalin neyse Putin de o. Eski Stalin’in zihniyetini taşıyor. Bizler eski topraklarımıza dönmek istiyoruz. Bizim Ukrayna ile tarihi bağlarımız var. Kırım’da 100’den fazla siyasi tutsak var. Bunlar zor şartlar altında cezaevindeler. Biz bu işgali reddediyoruz. Ne Ukrayna’nın ne de Kırım’ın işgalini kabul ediyoruz. Dünyanın sessiz kalmasını soru işareti ile karşılıyoruz’’ dedi.

Kırım Tatarları, Pazar günü İstanbul Beyazıt Meydanı’nda büyük bir protesto gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.

