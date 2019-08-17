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İstanbul'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 19:31 | Son Güncelleme

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - Yağışın en fazla düştüğü Fatih'te bazı yollar ve alt geçitlerin yanı sıra Eminönü'ndeki Ahi Çelebi Camisi ile Ataşehir'deki sera ve bahçeler su altında kaldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak kentteki yaşamı olumsuz etkiledi.

Gök gürültülü sağanak kentin birçok noktasında etkili olurken en fazla yağışın düştüğü yerlerden biri olan Fatih'teki bazı yollar ve alt geçitlerin yanı sıra Eminönü'ndeki Ahi Çelebi Camisi'ni de su bastı.

Yağışın şiddetini artırmasıyla caminin girişlerini kapatan ve suyu tahliye etmeye çalışan Müezzin Harun Duruk, bu sırada camiye sığınan bir aileyi de elektrik akımına kapılmaktan kurtardı.

Müezzin Duruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin su boşaltım sisteminin yetersiz olduğunu, bununla ilgili birçok kez başvuruda bulunduklarını ancak bir çalışma yapılmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da camimizi yine su bastı. Elimizden geleni yaptık ama engel olamadık. Camiyi en az 50-60 santimetre su bastı. Yağmurdan camimize sığınan insanlar da oldu. Elektrik tesisatı yakın olduğu için büyük bir tehlike atlattık. Çocuklu bir aile camiye sığındı. Elektriğin suyla birleştiğini ve suda elektrik olduğunu anladım ve aileyi hemen uyardım o bölgeden uzaklaştırdım. Çocuğu da sırtımda kucaklayıp dışarı çıkardım. Yetkililerden destek bekliyoruz."

- Eminönü alt geçidi su altında kaldı

Sağanak nedeniyle Eminönü'ndeki alt geçitte de su baskını meydana geldi.

Neredeyse tamamının sular altında kaldığı alt geçitte ayakkabı dükkanı bulunan Mehmet Müjde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle su devridaimi yapan pompaların devre dışı kaldığını, ardından alt geçidin giderlerden gelen su nedeniyle dolduğunu dile getirdi.

Müjde, alt geçitteki iş yerlerinde hasar oluştuğunu belirterek, "Burada 5 ayakkabı mağazası vardı. Önceki senelerde yaşanan baskınlarda su yukarıdan direkt geliyordu." diye konuştu.

Şu anki durum için ilgili yerleri daha önce ikaz ettiklerini aktaran Müjde, "Bizi dikkate almadılar. Şalterleri yukarı kaldırmadılar. Aynı yerde durduğu için tekrar su bastı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyoğlu Tophane Caddesi'nin de su altında kalması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

- Ataşehir'de sera ve bahçeler su altında kaldı

Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Kurbağalıdere'nin taşması sonucu Ataşehir'deki sera ve bahçeler de su altında kaldı.

Öte yandan bölgede rögarların taşması sonucu parke taş döşeli yollarda da hasar meydana geldi. Hasar nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle Kurbağalıdere'de bazı tekneler, halatlarının kopması sonucu sürüklendi. Yoğun çabalara rağmen teknelerden biri battı.

- Sele kapılan güvercini esnaf kurtardı

Ayrıca sağanak nedeniyle Sultanahmet'te suya kapılan güvercin, bölgedeki işletmelerden birinde çalışan Ertuğrul Girgin tarafından kurtarıldı.

Girgin, aşırı yağıştan etkilenen güvercinin Sultanahmet tramvay yoluna düştüğünü ve suya kapıldığını gördü.

Bir süre mücadele veren Girgin, suda sürüklenen kuşu kurtararak iş yerine götürdü ve havluyla kuruttu.

Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yağmur şiddetini artırınca dışarıdaki birçok kişiyi içeri aldık. O sırada yağmurdan etkilenen ve tramvay yoluna düşen bir kuş gördüm ve hiç düşünmeden kurtarmak için dükkandan çıktım. Su çok hızlıydı ve çok ıslandım. Kuşu yakaladıktan sonra güvercin olduğunu anladım. Dükkanda kuruttuktan sonra serbest bırakacağım. Kuşları gerçekten çok seviyorum. Bir kuşun sele kapılıp gitmesine asla göz yumamazdım." diye konuştu.

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