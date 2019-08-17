İstanbul'daki sağanak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak kentteki yaşamı olumsuz etkiledi.

Gök gürültülü sağanak kentin birçok noktasında etkili olurken en fazla yağışın düştüğü yerlerden biri olan Fatih'teki bazı yollar ve alt geçitlerin yanı sıra Eminönü'ndeki Ahi Çelebi Camisi'ni de su bastı.

Yağışın şiddetini artırmasıyla caminin girişlerini kapatan ve suyu tahliye etmeye çalışan Müezzin Harun Duruk, bu sırada camiye sığınan bir aileyi de elektrik akımına kapılmaktan kurtardı.

Müezzin Duruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin su boşaltım sisteminin yetersiz olduğunu, bununla ilgili birçok kez başvuruda bulunduklarını ancak bir çalışma yapılmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da camimizi yine su bastı. Elimizden geleni yaptık ama engel olamadık. Camiyi en az 50-60 santimetre su bastı. Yağmurdan camimize sığınan insanlar da oldu. Elektrik tesisatı yakın olduğu için büyük bir tehlike atlattık. Çocuklu bir aile camiye sığındı. Elektriğin suyla birleştiğini ve suda elektrik olduğunu anladım ve aileyi hemen uyardım o bölgeden uzaklaştırdım. Çocuğu da sırtımda kucaklayıp dışarı çıkardım. Yetkililerden destek bekliyoruz."