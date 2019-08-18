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İstanbul'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 13:04 | Son Güncelleme

Kentte dün yaşanan şiddetli yağışın ardından temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da dün yaşanan şiddetli yağış sırasında selden zarar gören iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

En çok zarar gören yerlerin başında gelen Eminönü’ndeki alt geçit çarşısında esnaf ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İş yerleri zarar gören esnaf dükkanlarını temizleyip kullanılabilir durumdaki mallarını tasnif ederken, belediye ekipleri ise çamurla dolan çarşıda temizlik çalışması yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine Fatih Belediyesi ekipleri de destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Belediyesi istanbul büyükşehir belediyesi sel

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