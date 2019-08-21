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İstanbul'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 14:54 | Son Güncelleme

Anadolu Yakası'ndaki Şile ve Kadıköy 35-40 kilogram ile en fazla yağış alan ilçeler oldu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Yakası'nda, Şile ve Kadıköy 35-40 kilogram ile en fazla yağış alan ilçeler oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB AKOM'un verilerine göre, Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak geçişleri neticesinde Kadıköy, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde metrekareye ortalama 15-20 kilogram arasında yağış düştü.

Şile ve Kadıköy ise 35-40 kilogram ile en fazla yağış alan ilçeler oldu.

İBB, yağış öncesi 4 bin 563 personel, bin 718 araç, iş makinesi ve ekipmanlarıyla AKOM kameralarından tespit edilen ve 153 Beyaz Masa'ya gelen ihbarları değerlendirerek göllenme ve su baskınlarına müdahale etti.

Ayrıca, Çekmeköy Madenler Altgeçit, TEM Çakmak Köprüsü altı, D100 Uzunçayır Kavşağı, D100 Fikirtepe Metrobüs İstasyonu mevkisi, D100 Göztepe, Marmaray Feneryolu İstasyonu, Marmaray Suadiye İstasyonu, Marmaray Maltepe İstasyonu'nda oluşan göllenme ve su baskınlarına belediye ekipleri tarafından müdahale edildi.

İBB, itfaiye, İSKİ, yol bakım, çevre koruma, park bahçeler, trafik, zabıta ve 153 yerinde çözüm ekipleriyle yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilin ana arterlerinde ve meydanlarında hazır bekliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, "İtfaiye 1136 personel, 521 araç ve ekipman, yol bakım 400 personel, 126 araç ve ekipman, İSKİ 1615 personel, 773 araç ve ekipman, atık yönetimi 250 personel, 104 araç ve ekipman, zabıta 1084 personel, 164 araç ve ekipman"ıyla hazır bulunuyor.

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İBB müdahale sağanak

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