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İstanbul'daki sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

Sahte 271 milyon 150 bin doların ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, sahte 271 milyon 150 bin doların ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Esenyurt'ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ayrıca, operasyonda ele geçirilen sahte 271 milyon 150 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde basın mensuplarına gösterildi.

Esenyurt'ta 19 Temmuz'da bir matbaaya gerçekleştirilen operasyonda, elektrik panosundan girilen gizli bölmede sahte olduğu tespit edilen 271 milyon 150 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmişti.

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sahte para

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