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İSTANBUL'DAKİ SAHTE PARA OPERASYONU KAMERADA; 6 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Operayon anları polis kamerasına yansıdı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği’ne bağlı ekipler Bakırköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda 13 bin 300 adet 100’lük banknot şeklinde 1 milyon 330 bin dolar, 523 adet sahte çek, 147 adet sahte pasaport, 70 farklı ülke ve sınır kapılarına ait mühür, 62 adet sahte kimlik ve sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 3’ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:
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-Operasyon görüntüleri
-Ele geçirilen sahte para, çek ve pasaport sergi görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

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