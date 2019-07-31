İSTANBUL (AA) - Bazı kamu görevlilerinin, aracı şahıslar vasıtasıyla Türkiye'ye legal ya da illegal yollardan girmiş aralarında "Yabancı Terörist Savaşçı" kapsamında işlem yapılmış yabancıların da bulunduğu kişilere sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 86 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı kamu görevlilerinin, aracı şahıslar vasıtasıyla Türkiye'ye legal ya da illegal yollardan girmiş Türk vatandaşı olmayan ve aralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce işlem görmüş "Yabancı Terörist Savaşçı" kapsamında bulunan yabancıların da bulunduğu kişilere, belgesi gerçek muhteviyatı itibarıyla sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 161 şüpheliden 18'i nüfus memuru 7'i de polis memuru olmak üzere 86'sı yakalandı.

Soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan 86 şüpheliden 3'ü nüfus memuru olan 11'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, diğer 75 şüpheli İstanbul Adliyesine getirildi.