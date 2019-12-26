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  4. İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 23:56 | Son Güncelleme

İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Mahallesi Kasımpatı Sokağı'nda, Aytaç B, henüz bilinmeyen nedenle Emre Taşkın ve Yusuf İ. ile kavga etti.

Bu sırada, Aytaç B'nin silahla ateş etmesi sonucu Emre Taşkın ile Yusuf İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Emre Taşkın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yusuf İ'nin tedavisi sürüyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Küçükçekmece silahlı saldırı

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